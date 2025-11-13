Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους. Ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας και η τραγουδίστρια πραγματοποιούν πλέον κοινές εξόδους, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, το ζευγάρι είναι μαζί από τον περασμένο Μάιο, περνώντας μάλιστα μαζί και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αν και στην αρχή προτίμησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για να προστατεύσουν τη σχέση τους από τη δημοσιότητα, όσοι τους έχουν δει μιλούν για μια έντονη χημεία που ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

Το παρασκήνιο της γνωριμίας

Οι πρώτες επαφές έγιναν σε κοινωνική εκδήλωση, χωρίς να υπάρξει κάποια συνέχεια εκείνη την περίοδο. Αργότερα, μία επαγγελματική συνάντηση στάθηκε αφορμή να έρθουν ξανά κοντά. Το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε, το φλερτ δυνάμωσε σταδιακά και η σχέση πήρε σοβαρή τροπή.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του Δημήτρη Αλεξάνδρου αναφέρουν πως ο ίδιος δείχνει έντονο θαυμασμό για την επαγγελματική πορεία της Ρίας Ελληνίδου. Δεν διστάζει να ταξιδεύει συχνά για να βρίσκεται στο πλευρό της σε live εμφανίσεις της, στηρίζοντάς την αθόρυβα και διακριτικά.

Παρά τις φήμες που τους ήθελαν να έχουν ήδη προχωρήσει σε συγκατοίκηση, κύκλοι γύρω από το ζευγάρι ξεκαθαρίζουν ότι, προς το παρόν, ο καθένας διατηρεί τον δικό του χώρο.

Όσοι γνωρίζουν καλά τον Δημήτρη Αλεξάνδρου κάνουν λόγο για έναν άνδρα εμφανώς αλλαγμένο σε σχέση με το παρελθόν. Φέρεται να είναι πλέον πιο ήρεμος, πιο γαλήνιος και ξεκάθαρα ανανεωμένος, κάτι που αποδίδεται στη θετική επίδραση της σχέσης του με τη Ρία Ελληνίδου.

Το ζευγάρι, επιδιώκοντας να διατηρήσει χαμηλούς τόνους και να απολαύσει ιδιωτικές στιγμές μακριά από τα έντονα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποίησε πρόσφατα και μια μικρή, διακριτική απόδραση στην Αράχωβα.

