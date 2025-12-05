Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιάγκας απόλαυσαν πρόσφατα ένα δείπνο με φίλους και πόζαραν μαζί σε κοινή φωτογραφία, παρά τις φήμες που τους θέλουν να μην έχουν καλές σχέσεις και τις συχνές «σπόντες» που ανταλλάσσουν δημόσια.

Μάλιστα, μετά την κοινή τους έξοδο, ο παρουσιαστής του «Πρωινού» θέλησε να ξεκαθαρίσει τη μεταξύ τους σχέση. Όπως δήλωσε: «Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν, πόσο μάλλον με τον Γρηγόρη. Θέλω πραγματικά να πάει καλά. Από τη στιγμή που αποχώρησε η Μενεγάκη, από τις παλιές καραβάνες έχουμε μείνει εγώ και ο Γρηγόρης. Διαθέτει μια μοναδική λαϊκότητα. Πάντα καταφέρνουμε να συνεννοηθούμε όταν μιλάμε».

Το παρασκήνιο της συνάντησης Λιάγκα – Αρναούτογλου

Η Ναταλία Ανδρικοπούλου είπε στο πλατό του BreakfastStar για τη συνάντηση Λιάγκα-Αρναούτογλου: «Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, θα τολμήσω να πω ιστορική, μάλλον θα έχει και αποτελέσματα. Υπήρξε πρωτοβουλία από τη διοίκηση του ΑΝΤ1 για να έρθουν κοντά. Όταν μεταφέρεις τι είπε ο ένας στον άλλον, χάνεσαι στη μετάφραση μερικές φορές. Άμα παρεξηγείσαι εύκολα, δεν θέλει και πολύ. Σημασία ότι υπήρξε συμφιλίωση, θα τους δούμε μαζί στον αέρα του ΑΝΤ1. Ήξερα ότι θα πάει ο Λιάγκας στον Αρναούτογλου, αλλά το ανέβαλε. Υπήρχαν στελέχη του ΑΝΤ1 που έλεγαν να μην το παίρνετε σοβαρά, θα τα βρούνε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.

Υπάρχει ιερός σκοπός με τον τηλεμαραθώνιο για να τα βρούνε. Συμφωνήθηκε να τους δούμε ταυτόχρονα στο ίδιο πλατό. Ο Γιώργος Λιάγκας δεν θα βρεθεί καλεσμένος στο The 2Night Show, τουλάχιστον στο επόμενο διάστημα. Εφόσον είναι στο ίδιο κανάλι, προφανώς και θέλουν να πηγαίνουν καλά και οι δύο. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ο ένας μπαίνει στα χωράφια του άλλου».

govastilett0.gr -Ο Γιώργος Λιάγκας έμεινε «κάγκελο» με τη δήλωση Νίκου Αποστολόπουλου: «Πηδ… σαν π…»