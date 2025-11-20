Το όνομα της Δήμητρας Ματσούκα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω της σύλληψής της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το πρώτο της “μπλέξιμο” με τον Κ.Ο.Κ.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2018, η ηθοποιός είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, πέφτοντας με το αυτοκίνητό της πάνω σε άλλο όχημα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες της εποχής, η Δήμητρα Ματσούκα επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο με ελιγμούς, κάτι που αποτράπηκε από άλλους οδηγούς. Μάλιστα, μαρτυρίες ανέφεραν πως προσπάθησε να εγκαταλείψει το όχημα και να φύγει με τα πόδια, αλλά εμποδίστηκε ξανά.

Όταν έφτασαν οι άνδρες της Τροχαίας, διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο της ηθοποιού ήταν ανασφάλιστο. Τότε της επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ και της αφαιρέθηκαν το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας. Η Δήμητρα Ματσούκα είχε δηλώσει τότε πως είχε ξεχάσει να ανανεώσει την ασφάλεια, ενώ φαινόταν εμφανώς σοκαρισμένη από το συμβάν.

Φωτογραφία: NDP photo agency

Με πληροφορίες από Espresso-news

