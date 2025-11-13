Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Ελένη Ράντου γιόρτασε τα γενέθλιά της χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, σε μια ξεχωριστή βραδιά, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ηθοποιός δέχτηκε πλήθος ευχών από φίλους και συνεργάτες. Η βραδιά περιλάμβανε το σβήσιμο τριών τουρτών γενεθλίων, ενώ ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν όταν η Ελένη Ράντου φόρεσε μια στέκα με λαμπιόνια για να σβήσει τα κεράκια.

Δίπλα της στεκόταν διαρκώς ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, με τον οποίο μετρούν περισσότερα από 30 χρόνια κοινής πορείας και αγάπης. Η ηθοποιός μοιράστηκε και μία ευχή με νόημα: «Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά».

Το βράδυ της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από τη γιορτινή βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά».

Η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι μαζί πάνω από 30 χρόνια κι έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη Μαρία Παπακωνσταντίνου, η οποία είναι 29 ετών.

Δείτε την ανάρτηση

govastiletto.gr -Ελένη Ράντου: Αποκάλυψε ποιο είναι το αντικαταθλιπτικό της – «Είναι η μεγαλύτερη δύναμη, είναι ψυχοχαϊδευτικό»