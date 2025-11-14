Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, παραχώρησε την πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση, η οποία προβλήθηκε στο “Special Edition” του ANT1 με τη Μαρία Σαράφογλου την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μίλησε για τη θετική εντύπωση που της άφησε η υποδοχή των Ελλήνων, καθώς και για την απώλεια των γονιών της. Αναφέρθηκε επίσης στις καλές σχέσεις που διατηρεί με τους πρώην συζύγους της, Γκάβιν Νιούσομ (νυν Κυβερνήτης της Καλιφόρνια) και Έρικ Βίλενσι (πατέρας του γιου της).

«Είναι ήδη μια πραγματικά αξιομνημόνευτη εμπειρία. Είμαι δυο εβδομάδες εδώ και νιώθω λες και είμαι τρεις μήνες γιατί ήταν γεμάτες δράση και με γέμισαν ικανοποίηση. Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ με την οικογένεια μου.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να φανταστώ τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Είναι φανταστικά. Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στο Συνέδριο για την Ενέργεια με την άφιξή μου. Στον υπέροχο Χορό των Πεζοναυτών για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια του Σώματος Πεζοναυτών. Ήταν πολύ ξεχωριστή στιγμή και έγινε και αυτό με την άφιξή μου. Οπότε το απόλαυσα πραγματικά. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά φιλόξενοι. Άνοιξαν πραγματικά την αγκαλιά και την καρδιά τους και με έκαναν να νιώσω σαν το σπίτι μου» ανέφερε αρχικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η σχέση με τους γονείς της και η δύσκολη απώλειά τους

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε μέσα σε όλα και στη στενή σχέση που είχε με τους γονείς της και στην επώδυνη απώλεια και των δύο, γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και την επαγγελματική της πορεία.

«Μία από τις καλύτερες θα έλεγα ότι ήταν από τον πατέρα μου. Όταν έχασα τη μαμά μου, σε ηλικία 10 ετών, ο μπαμπάς μου μού είπε “Κίμπερλι, πρέπει να φανείς δυνατή. Έχεις ταλέντο, ικανότητες και δεν μπορεί να σου συμβεί τίποτα χειρότερο στη ζωή από την απώλεια της μαμάς σου. Να είσαι δυνατή, να αντέχεις”. Πάντα έλεγε “Ό,τι κάνουν τα αγόρια, εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα”. Τον πίστεψα. Ήταν ο μπαμπάς μου» εξομολογήθηκε στην Μαρία Σαράφογλου.

«Ήταν πολύ σκληρό. Ειδικά η απώλεια της μητέρας μου σε τόσο μικρή ηλικία ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Θαυμάζω τον πατέρα μου για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τον αδελφό μου κι εμένα ως μόνος γονέας. Έκανε εξαιρετική δουλειά και μου δίδαξε πολλά για τη γονεϊκότητα. Προφανώς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσω πιο γρήγορα.

Η μητέρα μου μού λείπει κάθε μέρα, όπως και ο πατέρας μου, που με ενέπνευσε τόσο πολύ. Και οι δυο τους. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα ειδικής αγωγής κι ακολούθησα τα βήματά της. Δούλεψα με παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Ο πατέρας μου με ενθάρρυνε να σπουδάσω νομική και να παλέψω για όσα ήθελα να κάνω. Με έκανε να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, και μου έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν για να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις, να μπορέσω να χαράξω νέους δρόμους και να παλέψω για τον εαυτό μου και τους άλλους. Έλεγε ότι ήμουν πολύ καλή συνήγορος και πως θα μπορούσα να βοηθήσω κόσμο στη ζωή μου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι ακολουθώ τα βήματα αυτά, σε ένα δημόσιο αξίωμα, υπηρετώντας ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα αυτό» αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Νομίζω ότι με κοιτούν από ψηλά και μου λένε “Μπράβο, Κίμπερλι”. Ξέρω ότι θα ήταν πολύ υπερήφανοι. Δεν θα εκπλήσσονταν, για να το θέσω έτσι» κατέληξε λέγοντας η ίδια.

