Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μια διαφορετική συνέντευξη στον Τάσο Τεργιάκη για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή την παρουσία του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ, τις καλοκαιρινές διακοπές του, αλλά και το γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκκαρη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το ζευγάρι έχει δρομολογήσει την τελετή για το καλοκαίρι του 2027.

«Ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο και άλλαξα τον χρόνο μιας εκδήλωσής μου, γιατί προφανώς το ματς αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Μιλώ ως τηλεθεατής, κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Ελπίζω ο καλύτερος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Διακοπές θα κάνω στο Μαξίμου σίγουρα. Θα πάμε σίγουρα στην Κρήτη και σίγουρα κανένα Σαββατοκύριακο στην Τήνο» πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, όσον αφορά στις καλοκαιρινές του διακοπές.

Σχετικά με το γάμο του γιου του με τη Μαρία Σάκκαρη, είπε με χιούμορ: «Δε μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα, θα φάω ξύλο» και πρόσθεσε με χαμόγελο: «Αλλά εντάξει… Ξεκινάμε! Καλά να είναι τα παιδιά, ευτυχισμένα!».

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