H Ρούλα Κορομηλά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους followers της μία διαφορετική εκδοχή του εαυτού της.

Συγκεκριμένα, βλέπουμε το πρόσωπό της σε σκίτσο, καθώς όπως ανέφερε, βαρέθηκε τις κλασσικές φωτό. Χαρακτηριστικά έγραψε, στον προσωπικό της λογαριασμό: «Η καλοκαιρινή πραγματικότητά μου, αλλά με την καλύτερη εκδοχή της σε σκίτσο, έτσι γίνεται και πιο μαγική. Βαρέθηκα τις κλασικές φωτό. Τα ίδια και τα ίδια. Και όταν οι φωτό δεν φτάνουν για να δείξουν το mood γίνονται σκίτσο».

Από τα πρώτα λεπτά της δημοσίευσης, οι διαδικτυακοί της φίλοι, της έγραψαν αποθεωτικά σχόλια, αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι παραμένει όμορφη και μοναδική ακόμα και με σκίτσο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roula Koromila (@roulakoromila)

H παρουσιάστρια, να θυμίσουμε πάντως, πως είχε μια ιδιαίτερη συνάντηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, πρόσφατα, γράφοντας στο προφίλ της τα εξής: «Δύο συνάδελφοι που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε την ψυχαγωγία με όλη μας την ψυχή. Εμείς που ξέρουμε καλά τι σημαίνει ψυχαγωγία αναγνωρίζουμε την αξία και την προσφορά της αλλά και το μεράκι, το άγχος ,το πάθος και τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από τις κάμερες … Η τηλεόραση είναι πάνω από όλα επικοινωνία και συναίσθημα και ο Γρηγόρης το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Η συνέπεια και ο σεβασμός που δείχνει προς τους τηλεθεατές είναι μερικά από τα χαρίσματα που διαθέτει…».

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