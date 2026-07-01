Αυλαία ετοιμάζεται να ρίξει η έκτη σεζόν της σειράς «Το Σόι σου», με τους πρωταγωνιστές να μοιράζονται ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τα παρασκήνια λίγο πριν την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Μελέτης Ηλίας φωτογραφήθηκαν μαζί με τις τηλεοπτικές τους κόρες, Βάσια Γκολφινοπούλου και Ηλιάνα Γαλάνη, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους ένα χαμογελαστό οικογενειακό καρέ.

Οι τέσσερίς τους πόζαραν στον χαρακτηριστικό καναπέ του σαλονιού του Σάββα Τριανταφύλλου και της Λυδίας Χαμπέα, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σκηνικά της αγαπημένης κωμικής σειράς.

Τη φωτογραφία δημοσίευσαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media η Βάσω Λασκαράκη, η Βάσια Γκολφινοπούλου και η Ηλιάνα Γαλάνη, συνοδεύοντάς τη με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Λίγο πριν το φινάλε της 6ης σεζόν».

Το στιγμιότυπο συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες σχόλια και ευχές από τους θαυμαστές της σειράς, οι οποίοι ανυπομονούν να παρακολουθήσουν το τελευταίο επεισόδιο της φετινής σεζόν.

View this post on Instagram A post shared by ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki)

Govastiletto.gr – Βάσω Λασκαράκη: Η οικογένεια, η απόσταση με τον σύζυγο και η επιστροφή της αγαπημένης σειράς «Το Σόι σου»