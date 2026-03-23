Η Ανθή Βούλγαρη παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον δημοσιογράφο Θεολόγο Ηλίου, περνώντας σε μια εξομολόγηση για το σοκαριστικό τροχαίο που είχε πριν από χρόνια στη Ρόδο.

Όπως αναφέρει η παρουσιάστρια του MEGA εκείνες τις κρίσιμες στιγμές, σώθηκε με τη βοήθεια της Παναγίας.

«Εγώ αισθάνομαι ότι με βοήθησε πάρα πολύ η Παναγία, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ένιωσα την παρουσία της δίπλα μου. Και μπορεί σε κάποιους να φαίνεται υπερβολικό αλλά… Θα σου πω κάτι… Όταν ήμουν στη Ρόδο, είχα ένα ατύχημα. Ήμουν με ένα φίλο μου, έφυγε το αυτοκίνητο στον γκρεμό. Νιώθαμε ότι… πετούσαμε ρε παιδί μου. Και αμέσως σκέφτηκα, λέω “αν πάθω κάτι, τι θα κάνει η μάνα μου;”. Αυτό ήταν η πρώτη μου σκέψη. Και λέω «Παναγία μου». Με το που λέω το «Παναγία μου», σταμάτησε το αυτοκίνητο κοκάλωσε», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

«Λέω “εντάξει, ζούμε, Χριστέ μου ζούμε”. Θυμάμαι ήτανε βράδυ, ο φίλος μου ήταν εγκλωβισμένος μέσα στη θέση του οδηγού, εγώ σκαρφάλωνα για να βγω στο δρόμο να ζητήσω βοήθεια. Δεν ξέρω πού τη βρήκα τέτοια ψυχραιμία και τέτοια δύναμη. Τέλος πάντων ήρθε η αστυνομία, ήρθαν τα ασθενοφόρα, με το που μπαίνω μέσα στο ασθενοφόρο και ηρεμώ, δεν ένιωθα το σώμα μου», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη.

«Νόμιζα ότι είχα μείνει παράλυτη. Τέλος πάντων πέρασε αυτό, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα την Παναγία τόσο κοντά μου. Μετά ήταν το γνωστό με το θέμα της υγείας μου, η γνωστή ιστορία, και τώρα με το παιδί», ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη για το τροχαίο που είχε στη Ρόδο.

Το απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star:

Η παρουσιάστρια του Mega, σε κάθε τη συνέντευξη μιλά για την βαθιά της πίστη. Πριν από λίγα χρόνια η Ανθή Βούλγαρη χειρουργήθηκε στο κεφάλι, ενώ πριν ένα χρόνο έγινε μητέρα, μετά από αρκετές προσπάθειες.

govastiletto.gr -Ανθή Βούλγαρη: «Πείτε του κυρίου Χασαπόπουλου ότι πρέπει να χειρουργηθεί και το αναβάλλει»