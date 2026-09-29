Πίσω στο 2006, ο Νίκος Οικονομόπουλος εμφανίζεται ενώπιον της κριτικής επιτροπής του Dream Show με ξανθό look, αμάνικο καρό πουκάμισο και το μικρόφωνο ανά χείρας. Πριν ξεδιπλώσει το τραγουδιστικό του ταλέντο, ο νεαρός τότε καλλιτέχνης συστήνεται στους κριτές που μέλλει να του δώσουν το εισιτήριο για την οντισιόν.

«Πώς λέγεστε;» τον ρωτούν. «Νίκος Οικονομόπουλος», απαντά. Ακολουθεί η ερώτηση για τη δουλειά του και εκείνος εξηγεί: «Τραγουδάω επαγγελματικά». Λίγο μετά, η κουβέντα παίρνει πιο προσωπική τροπή, με ένα μέλος της επιτροπής να τον ρωτά: «Νίκο, γυμνάζεσαι;».

Το σύντομο αυτό βίντεο παρουσιάζει έναν Νίκο Οικονομόπουλο εμφανισιακά πολύ διαφορετικό από την εικόνα που έχει διαμορφώσει το ευρύ κοινό σήμερα. Η συμμετοχή στο «Dream Show – The Music 2» δεν ήταν εξαρχής στα σχέδιά του. Όπως έχει διηγηθεί αργότερα, άνθρωποι του περιβάλλοντός του τον προέτρεπαν να δηλώσει συμμετοχή, αλλά εκείνος δίσταζε. Τελικά είδε στην τηλεόραση το τρέιλερ του παιχνιδιού, πήγε στις οντισιόν και πέρασε. Το 2006 αναδείχθηκε νικητής.

Μετά το παιχνίδι ήρθε η πρώτη του δισκογραφική δουλειά, το CD single «Μάτια μου». Ακολούθησαν η «Πρώτη αγάπη», το «Άκουσα» και η «Κατάθεση ψυχής», καθώς άρχισε να χτίζει το δικό του ρεπερτόριο στο λαϊκό τραγούδι.

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, ο διάλογος της πρώτης οντισιόν αποκτά άλλο ενδιαφέρον. Ο νεαρός που απαντά στις ερωτήσεις της επιτροπής δεν γνωρίζει ακόμη πού θα τον οδηγήσει εκείνη η εμφάνιση. Ξέρει, πάντως, ήδη πώς θέλει να συστηθεί ως επαγγελματίας τραγουδιστής.

govastiletto.gr -Ο Νίκος Οικονομόπουλος σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Λιάγκα – Δίνει απαντήσεις για όλα!