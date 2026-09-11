Συντετριμμένη είναι η Έλενα Παπαρίζου από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο τη συνέδεε μια γνωριμία που μετρούσε περισσότερα από 20 χρόνια, αλλά και μια ιδιαίτερα ζεστή σχέση που έγινε ακόμη πιο εμφανής μέσα από την πρόσφατη τηλεοπτική τους συνύπαρξη στο The Voice.

Η Έλενα Παπαρίζου είχε δείξει πολλές φορές δημόσια την εκτίμηση και την αγάπη που έτρεφε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλώντας τον μάλιστα «αυτοκράτορα».

Χαρακτηριστική ήταν μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές τους στο «The Voice», όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αλλάξει έναν στίχο από το «Ανήκω σε μένα», τραγουδώντας για τη «μοναχικότητα» αντί για τη «μοναξιά». Η Έλενα Παπαρίζου είχε σηκωθεί τότε από τη θέση της για να τον αγκαλιάσει, λέγοντάς του πόσο πολύ τη συγκίνησε.

Αναλυτικότερα η Έλενα Παπαρίζου έγραψε στην ανάρτησή της:

«Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε… και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα… Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου.

Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας… Και τις κουβέντες μας, εκείνες τις πιο προσωπικές, που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου.

Σε λάτρεψε ο κόσμος, Γιώργο. Και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν. Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα… για σένα… Καλό ταξίδι Αυτοκράτορά μας…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Helena Paparizou (@helenapaparizouofficial)

Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε ένα βίντεο από το «The Voice» για να τον αποχαιρετήσει μέσα από τα social media. Τα λόγια της, βαθιά προσωπικά, αποκαλύπτουν πως πίσω από τη δημόσια εικόνα και την τηλεοπτική τους συνύπαρξη υπήρχε μία σχέση χρόνων.

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