Επίσημη πρεμιέρα στο Θέατρο Γκλόρια έκανε το νέο έργο του Ζήση Ρούμπου «Το Σποτ» σε σκηνοθεσία της Σοφίας Πάσχου.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Άννα Μενενάκου, η Δανάη Μιχαλάκη, ο Άλκης Μπακογιάννης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης πρωταγωνιστούν σε μια ευφυή σάτιρα για την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας.

«Το σποτ» – Λίγα λόγια για το έργο

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δώσει ένα μεγάλο budget για να γυριστεί ένα διαφημιστικό σποτάκι για την Ελλάδα. Ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα που οραματίστηκε ο γνωστός σκηνοθέτης Ιωνάθαν Τσέτρης, ο βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία του «ΜΠΟΥΖΙ». Αντί να χρησιμοποιήσει φυσικά τοπία και μνημεία, αληθινούς χώρους και εικόνες, ο σκηνοθέτης αποφάσισε να καταφύγει στην avant garde αισθητική του και να το γυρίσει όλο μέσα σε ένα θέατρο με πάρα πολλούς κομπάρσους. Δηλαδή, το κοινό της παράστασης!

Πρωταγωνιστές του σποτ: η καταξιωμένη τραγωδός Βεατρίκη, η πρωτοεμφανιζόμενη και γλυκύτατη Ρένα και σε ρόλο έκπληξη ο Στράτος Ασλανίδης, που αφήνει για λίγο τις βραδινές πίστες και τα γεμάτα στάδια και βρέχει τα πόδια του και στην υποκριτική.

Τρεις ηθοποιοί, ένας καταξιωμένος πειραματικός σκηνοθέτης, ο υπέρ-αγχωτικός βοηθός του και ο υπεύθυνος του θεάτρου, θα προσπαθήσουν να γυρίσουν ένα διαφημιστικό σποτ για την Ελλάδα. Θα καταφέρουν να ανακαλύψουν την ουσία της χώρας και να την αποτυπώσουν στην κάμερα; Θα μείνουν εντός μπάτζετ; Θα συνεργαστούν ή θα μαλλιοτραβηχτούν;

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα του έργου και απαθανάτισε όλους τους επώνυμους που έδωσαν το παρών.

Δείτε φωτογραφίες:

Λίνα Λίνα Πρίντζου-Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Καίτη Γαρμπή-Διονύσης Σχοινάς με το γιό τους, Δημήτρη

Καίτη Γαρμπή-Δημήτρης Σχοινάς-Διονύσης Σχοινάς-Βασίλης Χαραλαμπόπουλος-Ευαγγελία Μουμούρη

Μαρία Αντωνά-Νίκος Γκάνος

Παναγιώτα Βλαντή-Γιάννης Βλάχος

Δανάη Παππά

Ρένος Ρώτας-Ιωάννα Παππά

Παναγιώτα Βλαντή-Ιωάννα Παππά

Αντιγόνη Ψυχράμη-Νίκη Λάμη

Διονύσης Σχοινάς-Δημήτρης Μακαλιάς-Καίτη Γαρμπή- Δημήτρης Σχοινά

Σπύρος Μπιμπίλας-Αντιγόνη Ψυχράμη-Δημήτρης Μακαλιάς-Ευαγγελία Συριοπούλου

Ευαγγελία Μουμούρη-Αλέξανδρος Μαμμόπουλος

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – «Οικογένεια Άνταμς»: Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν χθες στην πρεμιέρα του μιούζικαλ στο Θέατρο Βέμπο