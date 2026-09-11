Την ιδιαίτερη σχέση που συνέδεε τον Γιώργο Μαζωνάκη με την Κρήτη αποκάλυψε ο Μανώλης Κονταρός σε μια συγκινητική τηλεοπτική του τοποθέτηση. Καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» για τη νέα σειρά του κανάλιού «Δυο Μαύρα Πουκάμισα» στην οποία πρωταγωνιστεί, ο Κρητικός καλλιτέχνης αποχαιρέτησε τον αγαπημένο τραγουδιστή, μιλώντας με θερμά λόγια για την αγάπη που έτρεφε για τον τόπο καταγωγής του αλλά και για τους κρητικούς ρυθμούς.

«Είναι λυπηρό. Έφυγε ένας μεγάλος τραγουδιστής. Ένας καλός Κρητικός, ήτανε περήφανος για την καταγωγή του, το έδειχνε με κάθε τρόπο ότι αγαπούσε την Κρήτη πολύ, αγαπούσε τα κρητικά, χόρευε, τραγουδούσε. Κρίμα», δήλωσε.

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Η αναφορά του Μανώλη Κονταρού έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, λίγες μόλις ώρες μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και ξεχωριστή πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

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