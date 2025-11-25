Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Πάνος Καμμένος ήταν ο καλεσμένος, την Τρίτη 25/11, του Γιώργου Λιάγκα και του «Πρωινού» του ΑΝΤ1.

Οι δυο τους μίλησαν για την αλλαγή της εμφάνισης του Πάνου Καμμένου και στο γεγονός ότι διατηρεί το βάρος του χαμηλό, με τον ίδιο να απαντά:

«Τρέχω ακόμα και πάω και γυμναστήριο και βέβαια δεν τρώω όσο έτρωγα. Όπως ξέρεις, εγώ το έκοψα το στομάχι μου, άρα δεν πεινάω.

Το θέμα είναι να γυμνάζεσαι και να μπορείς να κρατιέσαι. Είναι και το άγχος. Όταν εσύ πρέπει κάθε μέρα να βγάλεις μια εκπομπή τόσες ώρες. Μπορείς να μπεις εσύ στην πολιτική, να έρθω εγώ στην εκπομπή».

Δείτε το βίντεο:

