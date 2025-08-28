Στο Μονακό βρίσκεται το σούπερ γιοτ του μεγιστάνα της τεχνολογίας Μπιλ Γκέιτς.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως το πλωτό παλάτι«Breakthrough» αξίας 645 εκατομμυρίων δολαρίων και μήκους 390 ποδιών —που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Μπιλ Γκέιτς, αλλά φέρεται να μην το χρησιμοποίησε ποτέ— είναι προς πώληση.

Πρόκειται για το πρώτο σούπερ γιοτ στον κόσμο με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου και θεωρείται ένα σύγχρονο θαύμα της ναυπηγικής με επτά καταστρώματα, ένα γήπεδο μπάσκετ πλήρους μεγέθους, κινηματογράφο, υδρομασάζ, ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και ένα εσωτερικό χώρο, που περιγράφεται ως «μεζονέτα τεσσάρων ορόφων δίπλα στη θάλασσα», με γραφεία, βιβλιοθήκες, τζάκια και βεράντες που προσφέρουν πανοραμική θέα στο απέραντο γαλάζιο.

