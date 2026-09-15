Τον δικό της, ιδιαίτερα συγκινητικό φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, απέδωσε η φετινή νικήτρια της Eurovision, Dara, μετά την είδηση για την απώλειά του.

Η 28χρονη τραγουδίστρια από τη Βουλγαρία αποχαιρέτησε τον δημοφιλή καλλιτέχνη μέσω Instagram, κοινοποιώντας σε story ένα απόσπασμα από τη μεγάλη επιτυχία «Gucci Φόρεμα» και αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για ένα τραγούδι με ξεχωριστή σημασία για την ίδια.

Όπως εξήγησε, το τραγούδι συνδέεται άμεσα με τα παιδικά της χρόνια, καθώς αποτελούσε μία από τις αγαπημένες μουσικές επιλογές τόσο της ίδιας, όσο και του αδερφού της.

«Αχ φίλε, αυτό είναι τόσο στενάχωρο. Αυτό το τραγούδι ήταν το soundtrack των παιδικών μου χρόνων. Ήταν ένα από τα αγαπημένα του αδερφού μου και το δικό μου απόλυτα αγαπημένο τραγούδι όσο μεγαλώναμε.

Είναι τρελό το πώς ένα τραγούδι μπορεί να κουβαλήσει τόσες αναμνήσεις – την παιδική μας ηλικία, το σπίτι μας, μια ολόκληρη περίοδο της ζωής μας. Μόλις το ακούω, όλα επιστρέφουν στο μυαλό μου. Σε ευχαριστώ για τη μουσική και για το ότι υπήρξες ένα τόσο όμορφο κομμάτι εκείνων των αναμνήσεων», έγραψε στην ανάρτησή της η Dara.

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