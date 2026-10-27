Βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η αιφνίδια απώλεια του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών τη Δευτέρα (26/10). Πλήθος συναδέλφων του έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν, ανάμεσά τους και η Σοφία Παυλίδου, η οποία εξέφρασε τη συγκίνησή της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός ανέβασε ένα Instagram story γράφοντας «Δύσκολο να το πιστέψω… Αντίο Διονύση».

Με αυτή τη σύντομη φράση, η Σοφία Παυλίδου αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη, συμμετέχοντας στο κύμα συγκίνησης που έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του στον χώρο της τηλεόρασης.

Ο Διονύσης Φερεντίνος υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που εργάστηκαν πίσω από τις κάμερες σε δημοφιλείς ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην εγχώρια κωμωδία. Μία από τις πιο πρόσφατες δουλειές του ήταν η σειρά «Έχω παιδιά» του MEGA.

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες ετοιμαζόταν να παρουσιάσει στο κοινό τη νέα σειρά «Νταντά της γειτονιάς», η πρεμιέρα της οποίας ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

govastiletto.gr -Πέθανε σε ηλικία 51 ετών ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος – Η συγκινητική ανάρτηση του Mega