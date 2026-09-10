Με μια αναδρομή στο παρελθόν και μια κοινή τους φωτογραφία επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Ηλίας Ψινάκης.

Συνδεδεμένος μαζί του με μια μακροχρόνια και στενή φιλία, ο Ηλίας Ψινάκης προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από τα παλιά, συνόδευσε τη φωτογραφία με λόγια που φανερώνουν το βαθύ προσωπικό τους δέσιμο και τις στιγμές που μοιράστηκαν.

«Τον Γιώργο τον ήξερα από μικρούλη. Ήμουν πάντα δίπλα του και τον στήριζα σε ό,τι ήθελε», έγραψε ο Ηλίας Ψινάκης.

Παράλληλα, μίλησε για την εκτίμηση και την αγάπη που είχε για εκείνον.

«Με εκτιμούσε και τον εκτιμούσα, με αγαπούσε και τον αγαπούσα. Ήμασταν φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ηλίας Ψινάκης στάθηκε και στις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης, τονίζοντας πως η απώλειά του δημιουργεί ένα μεγάλο κενό στους ανθρώπους που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

«Μπορεί να έζησε και να έφυγε όπως ήθελε, αλλά σ’ εμάς, τους φίλους του, άφησε ένα τεράστιο κενό και υπέροχες αναμνήσεις από όλες αυτές τις δεκαετίες!», κατέληξε στο συγκινητικό του μήνυμα.

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Με αυτόν τον τρόπο, ο Ηλίας Ψινάκης θέλησε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσα από μια προσωπική ανάμνηση και μια φωτογραφία από τα χρόνια της φιλίας τους.

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