Μέσα από τη μουσική επέλεξε να εκφράσει τα συναισθήματά της η Κέλλυ Κελεκίδου, αποτυπώνοντας σε ένα νέο τραγούδι όσα επέλεγε να μην δηλώνει δημόσια.

Η Κέλλυ Κελεκίδου, η οποία υπήρξε στενή φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα για δεκαετίες. Οι δύο γυναίκες είχαν αναπτύξει έναν ισχυρό δεσμό ζωής, με τη γνωστή ερμηνεύτρια να αποτελεί ένα αθόρυβο αλλά ακλόνητο στήριγμα καθ’ όλη τη διάρκεια της πολυετούς μάχης που έδωσε η Γωγώ Μαστροκώστα με την ασθένεια.

«Καλέ μου Άγγελε που πας… μην φεύγεις μακριά. Δεν φταίω εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά. Που γίνεσαι, που σκέφτεσαι, που νιώθεις και αγαπάς… Καλέ μου Άγγελε, τώρα που πας», είναι το συγκινητικό απόσπασμα από το τραγούδι «Άγγελέ μου», σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μουκίδη, το οποίο η Κέλλυ Κελεκίδου μοιράστηκε στα social media της ως έναν φόρο τιμής προς τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Το βίντεο συνόδευσε με ανέκδοτες προσωπικές στιγμές των δυο τους, από ανέμελες διακοπές και μια ξέγνοιαστη καθημερινότητα.

