Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, την Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28-03-2026) σε ηλικία 87 ετών.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε υποστεί εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο κι έκτοτε αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της. Για περισσότερα από 65 χρόνια, η Μαρινέλλα δεν έπαψε να ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο τα όνειρα, τους πόθους, την αγωνία και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού.

Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, για να πει το τελευταίο αντίο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα.

Από τις 8:00 το πρωί η σορός της βρισκόταν στο παρεκκλήσι για το λαϊκό προσκύνημα, ενώ στις 14:00 θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει τη σπουδαία τραγουδίστρια που σημάδεψε με τα τραγούδια γενιές και γενιές.

Η Μαρινέλλα, γεννημένη ως Κυριακή Παπαδοπούλου στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 1938, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, με μια πορεία που ξεπέρασε τις επτά δεκαετίες. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη της για το τραγούδι, συμμετέχοντας σε ραδιοφωνικές εκπομπές, ενώ το καλλιτεχνικό της όνομα «Μαρινέλλα» της δόθηκε στα πρώτα της βήματα σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με τη χαρακτηριστική φωνή της, το εύρος της ερμηνείας της και την έντονη σκηνική της παρουσία, κατάφερε να ξεχωρίσει και να αφήσει το δικό της στίγμα στο ελληνικό τραγούδι.

Άντζελα Δημητρίου

Νατάσα Θεοδωρίδου

Γιάννης Ζουγανέλης

Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ

Θοδωρής Κατσαφάδος

Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας

Τάνια Τσανακλίδου

Λάκης Γαβαλάς

Νίκος Συρίγος-Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Βάσω Καζαντζίδη

Τζώρτζια Κεφαλά

Λούλα Γρηγοριάδη (αδερφή Μαρινέλλας)

Γιώργος Τσαλίκης

Μπέττυ Μαγγίρα

Αντώνης Κατσαρός-Γιώργος Κατσαρός

Κώστας Μαρτάκης

Πέγκυ Ζήνα

Γιώργος Λύρας

Πασχάλης

Φωτογραφίες: NDP photo agency

