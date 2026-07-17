Το ύστατο χαίρε στην Μάρω Κοντού λένε αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος που τη λάτρεψε.

Η Μάρω Κοντού, μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, έπειτα από ολιγοήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί, η σορός της σπουδαίας ηθοποιού έφτασε στον ιερό ναό, όπου η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη.

Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν από νωρίς για να την αποχαιρετήσουν ήταν η Άντζελα Γκερέκου, ο Αντρέας Γεωργίου με τη σύζυγό του Σιμώνη Χριστοδούλου, η Βάνα Δημήτριου, η Νίκη Παλληκαράκη αλλά και ο στενός της φίλος, πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης που θα εκφωνήσει και τον επικήδειο λόγο.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρίσκεται στη Μητρόπολη Αθηνών και σας μεταφέρει το κλίμα.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Χάρης Ρώμας

Νάντια Μπουλέ

Δημήτρης Αβραμόπουλος

Ορέστης Ανδρεαδάκης

Κοραλία Καράντη

Γιώργος Βουλγαράκης

Έλενα Ακρίτα

Σπύρος Μπιμπίλας

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Τη βαθιά συγκίνηση της απώλειας θα μεταφέρει με τα λόγια του ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ως στενός της φίλος, είναι εκείνος που θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο, τιμώντας την προσωπικότητα και την πορεία της.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» του οποίου υπήρξε Πρόεδρος.

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