Στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στη Ροδόπολη, το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, συγγενείς, φίλοι και οικείοι είπαν το τελευταίο αντίο στην Ελευθερία Σιφναίου, μέσα σε κλίματα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να συνοδεύσει στην τελευταία της κατοικία το γνωστό μοντέλο, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, με τις στιγμές αποχαιρετισμού να είναι ιδιαίτερα σπαρακτικές για τους ανθρώπους που τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Στο σημείο βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Ρεπορτάζ Τώρα» και η δημοσιογράφος Μαρίνα Σκέντο, καταγράφοντας τις συγκινητικές στιγμές του αποχαιρετισμού. Από νωρίς, αγαπημένα της πρόσωπα έφτασαν στην εκκλησία με δάκρυα στα μάτια, για να τιμήσουν τη μνήμη μιας γυναίκας που, όπως έλεγαν όσοι τη γνώριζαν, δεν εγκατέλειπε ποτέ τη μάχη, όσα κι αν περνούσε.

Ο μεγάλη αδυναμία στον μονάκριβο γιο της

Το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της Ελευθερίας Σιφναίου ήταν ο μονάκριβος γιος της, Κωνσταντίνος. Μετά τη γέννησή του, το 2004, το μοντέλο αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να αφιερωθεί αποκλειστικά στην ανατροφή του. Οι άνθρωποι που τη γνώρισαν μιλούσαν για μια γυναίκα μαχήτρια, ένα πρότυπο δύναμης και αξιοπρέπειας, η οποία δεν μετέφερε στους γύρω της τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε και δεν τα παρατούσε ποτέ. Όλοι είχαν να πουν έναν καλό λόγο για εκείνη, ενώ η αφοσίωσή της στο παιδί της αποτελούσε ένα από τα στοιχεία που τη χαρακτήριζαν.

Ωστόσο, πίσω από την εικόνα της γυναίκας που συνέχιζε να προχωρά χωρίς να δείχνει τις δυσκολίες της, κρυβόταν μια μεγάλη προσωπική μάχη.

govastiletto.gr – Ελευθερία Σιφναίου: Έφυγε από τη ζωή το γνωστό μοντέλο – Θρήνος στη μόδα