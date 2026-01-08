Ζωντανή σύνδεση με το Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης η εκπομπή “Happy Day”, με την Όλγα Λαφαζάνη να μεταφέρει το κλίμα από τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Παπαδάκη. Ο ιστορικός παρουσιαστής, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 74 ετών μετά από καρδιακό επεισόδιο στην οικία του, οδηγείται σήμερα στην τελευταία του κατοικία.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημοσιογράφου, ο διευθυντής ειδήσεων του ΑΝΤ1, Στρατής Λιαρέλλης θα είναι εκείνος που θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο, καθώς η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη είναι συντετριμμένη.

