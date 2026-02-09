Ο Λάκης Ραπτάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών, προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο νέο νεκροταφείο της Γλυφάδας με συγγενείς και φίλους να αποχαιρετούν τον θρύλο της νυχτερινής διασκέδασης.

Τη δεκαετία του ’80 και του ’90 κυριάρχησε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, φτάνοντας να διαχειρίζεται 46 μαγαζιά διασκέδασης.

Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στο τελευταίο «αντίο» για να τον αποχαιρετήσουν και να τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία.

Από τις πρώτες παρουσίες στο κοιμητήριο Γλυφάδας ήταν η Βάνα Μπάρμπα, με την οποία έζησαν έναν θυελλώδη έρωτα από το 1998 ως το 2000 όταν χώρισαν με εκρηκτικό τρόπο. Στο πλευρό της βρίσκεται η κόρη της, Φαίδρα.

Ποιος ήταν ο Λάκης Ραπτάκης

Ο Λάκης Ραπτάκης ξεκίνησε από τα πρώτα του βήματα και από πολύ νεαρή ηλικία έδειξε τη φιλοδοξία και τις ικανότητές του. Με δανεικά κεφάλαια από συγγενείς άνοιξε το πρώτο του μαγαζί το 1978 και από εκεί και πέρα, κάθε νέο εγχείρημά του γινόταν αμέσως talk of the town.

Αντλώντας ιδέες από ταξίδια και εξωτερικό, κατάφερε να αλλάξει ριζικά τη νυχτερινή διασκέδαση στην Ελλάδα, αφήνοντας ανεξίτηλη την υπογραφή του στον χώρο.

