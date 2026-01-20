Ο μεγαλύτερος Έλληνας βιομήχανος και πατριάρχης της Βιοχάλκο, Νίκος Στασινόπουλος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 17/1 σε ηλικία 94 ετών.

Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν στον Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το «παρών». Στο πλευρό του βρέθηκε η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόβσκι Μητσοτάκη. Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών βρέθηκαν για να τιμήσουν τον Νίκο Στασινόπουλο και οι Παύλος και Νικόλαος Ντε Γκρες.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο Νίκος Στασινόπουλος ηγήθηκε για δεκαετίες του κολοσσού της Βιοχάλκο, «πυλώνα» της ελληνικής βιομηχανίας και με ισχυρότατη διεθνή παρουσία σε όλο τον πλανήτη. Παρά τη δύναμη που συγκέντρωνε στα χέρια του, ο Νικόλαος Στασινόπουλος υπήρξε σχεδόν «αθέατος» από τα φώτα της δημοσιότητας, απέχοντας ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από κοινωνικές εκδηλώσεις και ήταν «αλλεργικός» σε κάθε επίδειξη πλούτου.

Ανήκε, άλλωστε, σε εκείνη τη μεγάλη γενιά των πρωτοπόρων της ελληνικής βιομηχανίας, όπως ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος και λίγοι ακόμη, που αν και ο καθένας τους θα μπορούσε να…αγοράσει τη μισή Εκάλη ή τη Μύκονο, απέφευγαν συστηματικά να δείξουν την πραγματική τους ισχύ, ζώντας αθόρυβα και σε κάθε περίπτωση χωρίς τις υπερβολές και τις «πασαρέλες» που συνοδεύουν σήμερα ακόμη και κάποιους τηλεοπτικούς αστέρες.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

