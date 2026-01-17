Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μοιράστηκε ο Περικλής Κονδυλάτος με τους διαδικτυακούς του φίλους, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους. Ο σχεδιαστής κοινοποίησε στο Instagram κοινά στιγμιότυπα με μια μυστηριώδη γυναίκα, με τη λεζάντα να υποδηλώνει μια βαθιά σχέση τεσσάρων ετών, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περισσότερα για την ταυτότητά της.

Στα στιγμιότυπα, βλέπουμε τον Περικλή Κονδυλάτο και τη γυναίκα σε διάφορες στιγμές της ζωής τους, σε τρυφερά τετ α τετ.

«Τέσσερα χρόνια όλοι αναρωτιούνται ποιο είναι αυτό το κορίτσι» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, χωρίς να επισημάνει με tag τη… μυστηριώδη γυναίκα!

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε:

«Βιώνω τον χωρισμό μου σαν κάτι πολύ άσχημο, γιατί εγώ επενδύω στις σχέσεις μου. Ήμασταν μαζί τέσσερα χρόνια» αποκάλυψε ο Περικλής Κονδυλάτος σε πρόσφατες δηλώσεις του, στις οποίες με αφορμή το αποκλειστικό ρεπορτάζ του TLIFE για τον χωρισμό της Ανθής Σαλαγκούδη από τον Κοσμά Κουμιανό.

