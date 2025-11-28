Το βράδυ της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, η θεατρική παράσταση «Το Τεστ» έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο Σύγχρονο Θέατρο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Η παράσταση ξεκινά από την αθωότητα ενός τεστ προσωπικότητας και εξελίσσεται σε μια υπαρξιακή αναμέτρηση με τα πιο προσωπικά μας “θέλω”.

Ο θίασος αποτελείται από τους Νίκο Πολυδερόπουλο, Ηλέκτρα Νικολούζου, Χάρη Τζωρτζάκη και Ναταλία Σουϊφτ, οι οποίοι χάρισαν στο κοινό δύο ώρες γεμάτες ένταση και συγκίνηση.

O φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στην πρεμιέρα και κατέγραψε τις παρουσίες των εκπροσώπων του καλλιτεχνικού χώρου που παρακολούθησαν την παράσταση, προσδίδοντας λάμψη στην επίσημη βραδιά.

Ας δούμε ποιοι τίμησαν το έργο με την παρουσία τους:

Πηγή: NDP Photo Agency