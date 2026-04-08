Ένα απίθανο σκηνικό από το καλοκαίρι του 2025 ήρθε ξανά στο φως μέσα από το TikTok, με πρωταγωνίστρια τη Δέσποινα Βανδή. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, σε έναν απολαυστικό διάλογο με θαυμαστή που επιχείρησε να της πετάξει το κινητό του, του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση για το ποιος… πλήρωσε τη συσκευή!

Χαρακτηριστικά η καλλιτέχνιδα του είπε τα εξής: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε; Έτσι το πετάς, άμα το πλήρωνες εσύ θα σου έλεγα αν θα το πετούσες…», όπου μετά συνέχισε το πρόγραμμά της, τραγουδώντας μία από τις πιο δημοφιλείς της επιτυχίες, το «Ρωτάω Ποια».

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Δέσποινα Βανδή, εξομολογήθηκε για την προσωπική της ζωή, τα εξής: «Στα 50 δεν είναι εύκολο να αφεθείς. Φιλτράρεις πάρα πολλά πράγματα και κυρίως όταν έχεις παιδιά. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο σε ταρακουνάει. Εγώ συνειδητοποίησα επί της ουσίας ότι συμβαίνει για πολλούς λόγους. Δεν συμβαίνει τίποτα ποτέ από μόνο του. Δεν έρχεται έτσι. Αλλά είμαι ευγνώμων που ήρθε. Γιατί όλα γίνανε πολύ καλύτερα στη ζωή μου.

Αλλιώς είναι να ερωτεύεσαι στα 20, αλλιώς στα 16, αλλιώς στα 36 και αλλιώς όταν έχεις και δύο παιδιά. Και είσαι παντρεμένος φυσικά. Όσο σε απογειώνει, τόσο σε τρομάζει κιόλας. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το προσπερνάμε. Θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό.»

