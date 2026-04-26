Ένα αναπάντεχο βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου μοιράστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τους ακολούθους του στο Instagram. Μετά από μια διασκεδαστική βραδιά στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η τραγουδίστρια, οι δυο τους έφυγαν μαζί με το αυτοκίνητο του μοντέλου.

Σε story που δημοσίευσε το Σάββατο 25 Απριλίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου “πρόδωσε” τη συνοδηγό του, δείχνοντάς την να έχει παραδοθεί στην κούραση και να κοιμάται δίπλα του.

Με χιούμορ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγραψε στην ανάρτησή του: «Ούτε ο Colin McRae δεν έχει τέτοιο συνοδηγό».

Δείτε το βίντεο:

Νωρίτερα, η Ρία Ελληνίδου είχε ανεβάσει επίσης story στο δικό της προφίλ, δείχνοντας τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να οδηγεί και στη συνέχεια παρουσιάζοντας τη διαδρομή τους στο βουνό. «Α κατς να σκας;», σημείωσε.

Οι δυο τους το τελευταίο διάστημα κάνουν όλο και πιο συχνά κοινές αναρτήσεις στα social media, ενώ οι φήμες τους θέλουν ζευγάρι, χωρίς κανείς τους να τις επιβεβαιώνει, αλλά ούτε και να τις διαψεύδει.

