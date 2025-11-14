Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινό», βγήκε σε ζωντανή σύνδεση ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, προκειμένου να μιλήσει για μια άλλη νομική υπόθεση των τελευταίων ημερών.

Ωστόσο, στο τέλος της σύνδεσης, ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας βρήκε την ευκαιρία να τον ρωτήσει για μια νέα, σημαντική εξέλιξη σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση του Απόστολου Λύτρα και της Σοφίας Πολυζωγοπούλου, καθώς ο Νίκος Αλεξανδρής έχει αναλάβει πλέον την υπεράσπιση της δεύτερης.

Ο κος Αλεξανδρής, αν και αρχικά διστακτικός λόγω του απορρήτου, επιβεβαίωσε ότι τα πράγματα είναι περίπλοκα και εξέφρασε την άποψη ότι είναι «δύσκολο να τα βρουν εξωδικαστικά» οι δύο πλευρές, προμηνύοντας τη συνέχεια της δικαστικής διαμάχης.

Ο παρουσιαστής, συγκεκριμένα, ανέφερε πως συνεργάτης του τον ενημέρωσε ότι πριν από μερικές ημέρες είδε τον Νίκο Αλεξανδρή και την Σοφία Πολυζωγοπούλου μαζί με τον δικηγόρο του Απόστολου Λύτρα και θέλησε να μάθει εάν αυτό ισχύει και εάν υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με την διαμάχη του πρώην ζευγαριού.

Ο δικηγόρος αισθάνθηκε αρκετά αμήχανα με την ερώτηση αυτή και στη συνέχεια απάντησε: «Ακόμα και αν ισχύει δεν μπορώ να το αποκαλύψω».

Ο παρουσιαστής τότε τον ρώτησε εάν υπάρχει διάθεση να τα βρουν εξωδικαστικά ο Απόστολος Λύτρας και η Σοφία Πολυζωγοπούλου μετά από όλα όσα έχουν συμβεί από τον ξυλοδαρμό της και ύστερα, με τον ίδιο να λέει: «Δεν ξέρω πότε μας είδε συνεργάτης σου. Ακόμα κι αν υπήρχε προσπάθεια για εξωδικαστική λύση δεν θα τι έλεγα μέχρι να ευοδωθούν οι συζητήσεις». Ωστόσο τόνισε: «Το βρίσκω δύσκολο» σχετικά με το ενδεχόμενο να τα βρουν χωρίς να υπάρξουν άλλες δίκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγες ημέρες πριν, στις 3/11 συγκεκριμένα, θα πραγματοποιούνταν μία ακόμη δίκη για τη διαμάχη του πρώην ζευγαριού, αλλά πήρε αναβολή. Η ημερομηνία, λοιπόν, άλλαξε για τον Μάιο του 2026 και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, την αναβολή πήρε η κυρία Πολυζωγοπούλου, καθώς ο δικηγόρος της ήταν σε άλλη δίκη. Βέβαια, και ο κύριος Λύτρας βρισκόταν σε άλλη υπόθεση.

