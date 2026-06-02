Την έντονη ανησυχία της για το κύμα βίας κατά των γυναικών εξέφρασε η Ράνια Τζίμα μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Δευτέρας (1/6). Με αφορμή το νέο σπαρακτικό έγκλημα στην Καλαμάτα, όπου μια 39χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συζύγου της, η δημοσιογράφος ξέσπασε για τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία. Όπως χαρακτηριστικά υπενθύμισε, αυτή είναι ήδη η πέμπτη γυναικοκτονία για το τρέχον έτος, την ώρα που το 2025 έκλεισε με τον απολογισμό-σοκ των 19 νεκρών γυναικών.

«Αυτή είναι η πέμπτη γυναικοκτονία για φέτος. Δεκαεννέα γυναικοκτονίες είχαμε πέρυσι. Δεν ξέρω ποιο είναι το σημείο εκείνο κατά το οποίο η πολιτεία θα πρέπει να προβληματιστεί για το νομικό πλαίσιο γύρω από αυτού του είδους τα εγκλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ράνια Τζίμα.

Και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε πόρισμα του ιατροδικαστή, αλλά δεν στηρίζεται το αφήγημα του δράστη. Διότι, αν κάποιος βρίσκεται σε άμυνα, δεν έχει κανένα λόγο να καταφέρει δέκα μαχαιριές στον άνθρωπο που έχει από πάνω του ή δίπλα του».

«Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε αυτόν τον επιβαρυντικό παράγοντα της έμφυλης διάστασης αυτών των εγκλημάτων. Δραματικά πρόσωπα και τα δύο κοριτσάκια της οικογένειας. Δεν τα σκέφτηκε ούτε αυτά. Ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Δεν τον ανέστειλε τίποτε», είπε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο δελτίο, ο 40χρονος φέρεται να επικαλέστηκε υποψίες απιστίας της συζύγου του, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του, ενώ γείτονες κάνουν λόγο για συχνούς και έντονους καβγάδες το τελευταίο διάστημα.

