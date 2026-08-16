Αιχμές και εντονότατη δυσαρέσκεια άφησε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη αμέσως μετά την προσπάθειά της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η σπουδαία αθλήτρια αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να αγωνιστεί στο Μπέρμιγχαμ χωρίς τον προπονητή στο πλευρό της, καταλογίζοντας ευθύνες στους αρμόδιους και ζητώντας άμεσα απαντήσεις για τη συγκεκριμένη επιλογή που επηρέασε την προετοιμασία της.

Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πραγματοποιήσει μια εξαιρετική εμφάνιση, η απουσία του προπονητή της ήταν κάτι που, όπως εξήγησε η ίδια, την επηρέασε σημαντικά. Μιλώντας στο Athletiko, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε γιατί δεν επετράπη στον προπονητή της να βρίσκεται μαζί της, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις αποφάσεις των αρμόδιων φορέων.

Τι δήλωσε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

«Ήρθα χωρίς προπονητή. Θα περιμένω να μου απαντήσουν στις ερωτήσεις που έχω, γιατί ενώ έχω έρθει με όριο σε δύο αποστάσεις, με wild card, δεν ξέρω γιατί ο προπονητής μου δεν βρίσκεται εδώ. Λυπάμαι γι’ αυτό, λυπάμαι για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Με αποσυντόνισε πλήρως από τον αγώνα μου. Με θύμωσε. Περιμένω απαντήσεις από τους αρμόδιους, από αυτούς που αποφάσισαν, από τον τομέα του αγωνίσματος, να μην είναι ο προπονητής μου εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

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Τι απάντησε η Ρούλα Κορομηλά

Τα λόγια της δεν πέρασαν απαρατήρητα. Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να πάρουν δημόσια θέση ήταν και η Ρούλα Κορομηλά, η οποία σχολίασε την υπόθεση μέσα από story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η παρουσιάστρια εξέφρασε ανοιχτά τη συμπαράστασή της στην αθλήτρια, ενώ παράλληλα άσκησε έντονη κριτική στους αρμόδιους.

«Προσωπικά λυπάμαι αυτούς που αποφάσισαν κάτι απρεπές κι άδικο σε βάρος αυτής της γενναίας αθλήτριας. Προχώρα κορίτσι μου δυνατό κι είμαστε μαζί σου. Αντί να εμψυχώνετε και να φροντίζετε τους αθλητές, τους βάζετε εμπόδια “οι αρμόδιοι”! Ελλάδα το μεγαλείο σου», έγραψε χαρακτηριστικά η Ρούλα Κορομηλά.

Σε κάθε περίπτωση, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κατάφερε, παρά τις αντιξοότητες, να ολοκληρώσει μια ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια.

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