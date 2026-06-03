Η Πηνελόπη Πλάκα διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική και ευχάριστη περίοδο, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με την ερμηνεία της στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», αποσπώντας θετικά σχόλια και κερδίζοντας τις εντυπώσεις του τηλεοπτικού κοινού.

Παράλληλα, η προσωπική της ζωή βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αφού πρόσφατα δήλωσε ότι είναι σε σχέση, ωστόσο χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ηθοποιός φαίνεται να είναι ζευγάρι με τον Τόλη Παπαδημητρίου, με τις φήμες να ενισχύονται μετά από κοινή τους παρουσία στη Σίφνο, κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, μαζί με μεγάλη παρέα, όπου οι δυο τους δεν αποχωρίζονταν ο ένας τον άλλον, έχοντας διαρκή και στενή επαφή.

Η ίδια είχε δηλώσει πρόσφατα: «Εγώ για τρία χρόνια ήμουν ελεύθερη. Δεν είμαι πια. Συνειδητά όμως ήθελα να είμαι ελεύθερη. Μου άρεσε πάρα πολύ η ελευθερία μου, δεν είχα μείνει και ποτέ μόνη μου. Δηλαδή από τα 18 μέχρι τα 30, 31 ήμουν διαρκώς σε σχέση. Προφανώς λόγω ανασφάλειας. Να έχω κάποιον άνθρωπο. Μπορεί να βρισκόμουνα και σε σχέσεις με ανθρώπους που, πραγματικά, δεν ήθελα να βρίσκομαι. Είναι αυτό που είπα πριν “μα πώς παντρεύονται και δεν είναι ευτυχισμένοι;” Το έκανα, χωρίς να είμαι παντρεμένη».

govastiletto.gr – Τόλης Παπαδημητρίου: Η γκρίνια, τα προβλήματα και το παρασκήνιο πίσω από το «ΝΜ Βραδιάτικα» του Μουτσινά