Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από τις 19 Ιουλίου 2021, την ημέρα που ο Τόλης Βοσκόπουλος έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Με αφορμή τη θλιβερή αυτή επέτειο, η Άντζελα Γκερέκου έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη του.

Η ίδια δημοσίευσε μια σειρά από σπάνια στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή, αλλά και οικογενειακές φωτογραφίες με την αγαπημένη τους κόρη, Μαρία, στην οποία ο σπουδαίος ερμηνευτής είχε ξεχωριστή αδυναμία.

«Πέντε Χρόνια Χωρίς εσένα Πάντα με εσένα! 🙏🏻✨

💜💜💜💜💜 19/7/21-19/7/26», έγραψε στην ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angela Gerekou official (@angela_gerekou)

Ο καλλιτέχνης – σταρ που κατάφερε να μετατρέψει κάθε του εμφάνιση σε γεγονός, κάθε τραγούδι σε επιτυχία και κάθε του ερμηνεία σε μια μικρή θεατρική παράσταση. Δεν ήταν τυχαίο ότι επί δεκαετίες ο κόσμος τον αποκαλούσε «Πρίγκιπα» του ελληνικού τραγουδιού, άστραφτε πάνω στην πίστα. Ήταν ένας τίτλος που κέρδισε μόνος του, πάνω στην πίστα, με αμέτρητες νύχτες γεμάτες χειροκρότημα, πάθος και συγκίνηση.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν ένας ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης με τα πιο ανεβασμένα κασέ μέσα στην νύχτα, sex symbol και είδωλο, πρώτη φίρμα για πολλές δεκαετίες με αποκορύφωμα στη δεκαετία του 1970. Οι γυναίκες τον λάτρευαν, μαγνητίζονταν από το βλέμμα του, ξεσηκώνονταν υστερικά στις ερμηνείες του, λιποθυμούσαν στα πόδια του.

govastiletto.gr -Τόλης Βοσκόπουλος: Τέσσερα χρόνια από τον θάνατό του – Συγκινεί η ανάρτηση της κόρης του