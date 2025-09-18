Δύο γυναίκες με παγκόσμια εμβέλεια, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, συγκέντρωσαν τα βλέμματα του πλανήτη και επιχείρησαν με τις στυλιστικές επιλογές τους να δείξουν την δύναμη της εμφάνισης στη συνάντηση «κορυφής» που λαμβάνει χώρα με την επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο και τις συναντήσεις του με την βασιλική οικογένεια.

Μάλιστα, για τη Μελάνια Τραμπ, η οποία πραγματοποιεί την πρώτη της επίσημη επίσκεψη, στη δεύτερη θητεία του συζύγου της, η προετοιμασία για το ταξίδι υπήρξε «μια προσπάθεια μηνών».

Αλλά και για την πριγκίπισσα Κέιτ, η οποία μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο επέστρεψε στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την περιπέτεια της υγείας της, η στιγμή αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι μόνο μια προσωπική επιστροφή στη δημόσια σκηνή, αλλά και μια στρατηγική επανεμφάνιση σε μια περίοδο που η μοναρχία έχει ανάγκη από πρόσωπα με αποδοχή και επιρροή.

Και για τις δύο γυναίκες, ο τρόπος που ντύνονται δεν είναι η προσωπική τους επιλογή αλλά ένα προσεκτικά μελετημένο μήνυμα. Η Μελάνια χρησιμοποιεί τα ρούχα για να δείξει αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία. Η Κέιτ για να στηρίξει το κύρος και την λάμψη της μοναρχίας.

Η ψυχολογία των χρωμάτων

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι συχνά συσχετίζουν ορισμένες καταστάσεις με συγκεκριμένα χρώματα. Για παράδειγμα, το πράσινο συνδέεται συχνά με τη φύση, την ανάπτυξη, την ισορροπία και την αρμονία.

Το κίτρινο αντιπροσωπεύει την ευτυχία και την αισιοδοξία. Αυτοί οι συσχετισμοί μπορούν να επηρεάσουν το πώς μάς αντιλαμβάνονται οι άλλοι, ανάλογα με το χρώμα των ρούχων που επιλέγουμε να φορέσουμε.

Στο δείπνο που δόθηκε στο παλάτι του Ουίνδσορ το βράδυ της Τετάρτης για την επίσκεψη του συζύγου της και προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία, η απαστράπτουσα Μελάνια επέλεξε ένα φόρεμα κίτρινου χρώματος με έξω ώμους το οποίος συνόδευσε με μια χοντρή ροζ ζώνη και τεράστια σμαραγδένια σκουλαρίκια.

Πώς τα ρούχα «καθρεφτίζουν» την προσωπικότητα

Το ντύσιμο μάς επιτρέπει να δώσουμε, σιωπηλά, μια εικόνα για μας. Κάθε λεπτομέρεια της εμφάνισής μας, από την επιλογή των χρωμάτων μέχρι το στυλ που υιοθετούμε, καθρεφτίζει κάτι από το ποιοι πραγματικά είμαστε ή για το πώς νιώθουμε.

Για παράδειγμα, κάποιος που αγαπά τα έντονα και ζωντανά χρώματα μπορεί να θεωρηθεί εξωστρεφής και γεμάτος αυτοπεποίθηση, ενώ κάποιος που προτιμά πιο ήσυχα χρώματα, μπορεί να φαίνεται πιο συνεσταλμένος και εσωστρεφής. Επίσης, όσοι επιλέγουν τολμηρά ή αντισυμβατικά στυλ μόδας μπορεί να θεωρηθούν περισσότερο ελεύθεροι.

Μελάνια και Κέιτ: Η ψυχολογία της κομψότητας και η δύναμη της επιρροής

Η πριγκίπισσα Κέιτ στο επίσημο δείπνο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο της επίσκεψης του ζεύγους Τραμπ, επέλεξε ένα σύνολο σε χρυσαφί, που δηλώνει το κύρος και την λάμψη του θεσμού που εκπροσωπεί.

Αντίστοιχα δεν είναι τυχαίο ότι η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε το μπλε για την εμφάνισή της στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Η απόχρωση του βασιλικού μπλε συνδέεται με τη σταθερότητα, την αξιοπρέπεια και την παράδοση, χαρακτηριστικά που η Καμίλα επιδιώκει να εκπέμψει ως νέα Βασίλισσα.

Το κίτρινο είναι ένα φωτεινό και χαρούμενο χρώμα που συμβολίζει την ευτυχία, την αισιοδοξία και τη δημιουργικότητα. Έχει αποδειχθεί ότι διεγείρει τη διανοητική δραστηριότητα και ενισχύει τα επίπεδα ενέργειας. Η χρήση κίτρινων ρούχων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της διάθεσης σε ημέρες που νιώθουμε πεσμένοι ή χωρίς κίνητρο.

Η Κέιτ νωρίτερα εμφανίστηκε με μπορντό, η Μελάνια με γκρι και δαμασκηνί που αργότερα έγινε λεμονί με λεβάντα: τα χρώματα της πρώτης τους εμφάνισης δεν ήταν τυχαία.

Κάθε επιλογή έδωσε ένα μήνυμα, αποκάλυψε μια διάθεση ισχύος, καθιστώντας σαφές ότι τα χρώματα και τα ρούχα έχουν τη δική τους γλώσσα.

Τις δύο ημέρες που απομένουν, η Πρώτη Κυρία και η Πριγκίπισσα καλούνται να μιλήσουν ξανά μέσα από τις ενδυματολογικές τους επιλογές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και DailyMail