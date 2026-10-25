Σε σχέση με το μοντέλο Candice Swanepoel φέρεται να βρίσκεται ο Tom Brady, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα.

Ο 49χρονος πρώην αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου και το 38χρονο μοντέλο φαίνεται πως είναι μαζί «εδώ και αρκετό καιρό».

Η προσωπική ζωή του Tom Brady μετά το διαζύγιο

Ο Tom Brady ήταν παντρεμένος με τη Gisele Bündchen από το 2009 έως το 2022. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Benjamin, 16 ετών, και τη Vivian, 13 ετών. Ο αθλητής έχει ακόμη έναν γιο, τον Jack, 19 ετών, από την προηγούμενη σχέση του με την ηθοποιό Bridget Moynahan.

Μετά τον χωρισμό του από τη Gisele Bündchen, το όνομά του έχει συνδεθεί με γνωστές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων το μοντέλο Irina Shayk και η Alix Earle. Ο ίδιος, ωστόσο, αποφεύγει να σχολιάζει δημόσια την προσωπική του ζωή.

Όσα έχει δηλώσει για την οικογένεια και τη δουλειά του

Σε συνέντευξή του στο People τον περασμένο Ιανουάριο, ο Tom Brady είχε αναφερθεί στις προτεραιότητές του, εξηγώντας ότι αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του στην εργασία και στα παιδιά του.

«Δεν έχω πολύ χρόνο για προσωπική ζωή, ούτε ιδιαίτερο χρόνο για τον εαυτό μου, αλλά αγαπώ τη δουλειά μου και τα παιδιά μου», είχε δηλώσει ο ίδιος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Us (@usmagazine)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IT GIRL (@itgirl)

Govastiletto.gr – Candice Swanepoel: Αναστατώνει τη Μύκονο το πρώην αγγελάκι της Victoria’s Seret