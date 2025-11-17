Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ύστερα από μια πορεία γεμάτη εισπρακτικές επιτυχίες, εντυπωσιακές ερμηνείες και ρόλους που σημάδεψαν την ποπ κουλτούρα, ο Tom Cruise ζει τη στιγμή που πολλοί πίστευαν ότι αργεί… αλλά τελικά ήρθε.

Στην 16η τελετή των Governors Awards, το βράδυ της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός τιμήθηκε με το Τιμητικό Όσκαρ για την πολυετή και καθοριστική προσφορά του στην έβδομη τέχνη — το πρώτο χρυσό αγαλματίδιο της καριέρας του.

Η Ακαδημία βράβευσε την ίδια βραδιά ακόμη τρεις σπουδαίες προσωπικότητες: την Dolly Parton, την Debbie Allen και τον παραγωγό–οραματιστή Wynn Thomas. Και οι τέσσερις συνέθεσαν μια τελετή γεμάτη συγκίνηση, που θύμιζε κάτι από κανονικά Όσκαρ.

Το βραβείο στον Tom Cruise απένειμε ο Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, με τον οποίο ο ηθοποιός συνεργάζεται σε μια νέα –ακόμη χωρίς τίτλο– ταινία που αναμένεται το 2026. Ο Ινιάριτου μίλησε με θαυμασμό για το πάθος, την πειθαρχία και την αντοχή του Cruise, χαρακτηρίζοντάς τον «μοναδικό φαινόμενο» του σύγχρονου κινηματογράφου.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Tom Cruise δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Αναφέρθηκε στη σχέση του με τη μεγάλη οθόνη που ξεκίνησε, όπως είπε, από την παιδική του ηλικία:

«Από μικρό παιδί θυμάμαι να κάθομαι σε μια σκοτεινή αίθουσα και να νιώθω πως ο κόσμος γύρω μου μεγάλωνε. Ο κινηματογράφος άνοιξε τη φαντασία μου, μου έδειξε ότι η ζωή έχει άπειρες δυνατότητες. Με ταξίδεψε, με έμαθε να εκτιμώ τις διαφορές μας και ταυτόχρονα να βλέπω πόσο μοιάζουμε. Αυτό είναι το μαγικό με αυτή την τέχνη: γελάμε μαζί, συγκινούμαστε μαζί, ελπίζουμε μαζί.»

Το πρώτο Όσκαρ του Tom Cruise ήρθε αργά, αλλά έρχεται σε μια στιγμή που ο ίδιος μοιάζει πιο αφοσιωμένος από ποτέ στη δουλειά του. Κι όπως όλα δείχνουν, το κεφάλαιο «Tom Cruise» στο Hollywood έχει ακόμα πολλά να προσφέρει.

A moment 40 years in the making. Congratulations Tom Cruise on your well-deserved honorary Oscar! pic.twitter.com/f6BQWE1Yrl — Warner Bros. Entertainment (@WBHomeEnt) November 16, 2025

Govastiletto.gr – Tom Cruise: «Θα κάνω ταινίες μέχρι τα 100, δεν θα σταματήσω ποτέ»

Πηγή: skai.gr