Στην Paris Fashion Week, το ενδιαφέρον στρέφεται πάντα και στις εμφανίσεις των διάσημων καλεσμένων, με το front row να αποτελεί ένα ξεχωριστό fashion στιγμιότυπο.

Το show του Tom Ford για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στην Place Vendôme, συγκέντρωσε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της μόδας και της showbiz.

Ανάμεσά τους βρέθηκαν η Cara Delevingne, η Kate Moss, η Shakira και η Rosie Huntington-Whiteley, με καθεμία να δίνει τη δική της εκδοχή στη βραδινή εμφάνιση.

Κοινό στοιχείο; Οι τολμηρές επιλογές, τα ιδιαίτερα υλικά και τα looks που δεν χρειάζονταν υπερβολές για να τραβήξουν την προσοχή.

Cara Delevingne

Η Cara Delevingne έδωσε μια έντονη χρωματική πινελιά στο front row, επιλέγοντας ένα μοβ βελούδινο κοστούμι του Tom Ford.

Το σακάκι φορέθηκε χωρίς top, δημιουργώντας ένα βαθύ ντεκολτέ, ενώ η πλούσια υφή του βελούδου έκανε το σύνολο να δείχνει ακόμη πιο βραδινό. Η επιλογή της συνδύασε την αυστηρή γραμμή του tailoring με ένα πιο αισθησιακό styling.

View this post on Instagram A post shared by WHOOPSEE (@whoopsee.it)

View this post on Instagram A post shared by Lily (@carajdgoddess)

Kate Moss

Η Kate Moss κινήθηκε σε πιο γνώριμα για εκείνη μονοπάτια, επιλέγοντας ένα look που βασίστηκε στην αντίθεση ανάμεσα στο effortless και το βραδινό στιλ.

Συνδύασε μια μαύρη δερμάτινη φούστα με γυαλιστερή υφή με ένα μπλε πουκάμισο, το οποίο άφησε αρκετά ανοιχτό ώστε να φαίνεται το bralette από μέσα.

Τα διαφορετικά υλικά δημιούργησαν ενδιαφέρον στο outfit, ενώ τα ψηλοτάκουνα παπούτσια έδωσαν την πιο βραδινή διάσταση.

View this post on Instagram A post shared by 10 Magazine (@10magazine)

View this post on Instagram A post shared by nssmagazine (@nssmagazine)

Shakira

Η Shakira προτίμησε μια πιο κλασική προσέγγιση, φορώντας ένα μαύρο maxi φόρεμα που ακολουθούσε τη γραμμή του σώματός της.

Το βαθύ ντεκολτέ και οι λεπτές, διακοσμημένες με λάμψη τιράντες ήταν τα στοιχεία που ξεχώρισαν στο look, προσθέτοντας glam διάθεση χωρίς να χρειάζεται έντονο χρώμα ή περίπλοκο styling.

Η εφαρμοστή σιλουέτα και οι λαμπερές λεπτομέρειες έκαναν το μαύρο φόρεμα αρκετό από μόνο του για μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην Place Vendôme.

View this post on Instagram A post shared by Shakira Legacy México (@shakira.legacy)

View this post on Instagram A post shared by Dat HUYNH (@dat_portrait)

Rosie Huntington-Whiteley

Σε διαφορετική κατεύθυνση κινήθηκε η Rosie Huntington-Whiteley, η οποία επένδυσε στους ζεστούς τόνους του σοκολατί.

Το μοντέλο εμφανίστηκε με ένα μεταξωτό σύνολο τριών κομματιών, το οποίο συνδύασε με ασορτί ψηλοτάκουνα. Η γυαλιστερή υφή του υφάσματος πρόσθεσε μια διακριτική πολυτέλεια στην εμφάνιση, χωρίς να χρειάζονται έντονα prints ή επιπλέον embellishments.

Βελούδο, μετάξι, δέρμα, κρύσταλλα και γυαλιστερές υφές συνυπήρξαν στο front row του Tom Ford, αποδεικνύοντας πως η βραδινή μόδα μπορεί να κινηθεί σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Από το τολμηρό tailoring μέχρι το κλασικό μαύρο φόρεμα, οι διάσημες καλεσμένες έδωσαν η καθεμία τη δική της εκδοχή στο glam της φετινής Paris Fashion Week.

View this post on Instagram A post shared by Dragos Sora (@qragos)

View this post on Instagram A post shared by 𝔰𝔞𝔫𝔣𝔯𝔞𝔫𝔠𝔢𝔰𝔠𝔬 𝔡𝔯𝔞𝔤𝔥𝔦𝔠𝔦 🥀 (@sanfrancesco.art)

Tate McRae

Η Tate McRae έδειξε πως ένα fashion look δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο για να τραβήξει τα βλέμματα. Στο Παρίσι, η τραγουδίστρια επέλεξε μια πιο minimal προσέγγιση, διαφοροποιούμενη από τις πιο εντυπωσιακές και φορτωμένες εμφανίσεις που κυριαρχούν στην Εβδομάδα Μόδας.

Σε total black, με ελάχιστα αξεσουάρ και πρωταγωνίστρια μια λιτή ολόσωμη φόρμα, δημιούργησε ένα σύνολο που βασίστηκε στην καθαρή γραμμή και την απλότητα. Το αποτέλεσμα ήταν κομψό και σύγχρονο, αποδεικνύοντας πως η διακριτικότητα μπορεί να έχει εξίσου ισχυρό fashion statement.

View this post on Instagram A post shared by MTV UK (@mtvuk)

View this post on Instagram A post shared by 𝓛𝓲𝓻𝓪𝔃™️🧸 (@t8.mcraebae)

Paris Jackson

Η Paris Jackson επέλεξε για το show του Tom Ford ένα εντυπωσιακό μαύρο κοστούμι του οίκου, το οποίο ξεχώριζε για τα τολμηρά cut-outs, αποκαλύπτοντας διακριτικά σημεία του σώματος και τα tattoos της.

Εντυπωσίασε με την επιλογή της και τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της με την εμφάνισή της.

View this post on Instagram A post shared by Paris Michael-Katherine Jackson 🪽 (@parisramonee)