Μια νέα κοινή κατοικία στο Λονδίνο απέκτησαν ο Tom Holland και η Zendaya, επενδύοντας σε μια πολυτελή έπαυλη αξίας 8,25 εκατομμυρίων λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 9,4 εκατομμύρια ευρώ.

Το ζευγάρι κατάφερε, μάλιστα, να εξασφαλίσει το ακίνητο σε χαμηλότερη τιμή από την αρχική, η οποία έφτανε τα 9 εκατομμύρια λίρες.

Πώς είναι η νέα κατοικία του ζευγαριού

Σύμφωνα με στοιχεία του βρετανικού Κτηματολογίου, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με τους δύο ηθοποιούς να πληρώνουν 750.000 λίρες λιγότερες από την αρχική τιμή πώλησης.

Η έπαυλη βρίσκεται σε καταπράσινη περιοχή στα προάστια του Λονδίνου και εκτείνεται σε έκταση περίπου τεσσάρων στρεμμάτων. Το εσωτερικό της ξεπερνά τα 465 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει πέντε υπνοδωμάτια, τέσσερις χώρους υποδοχής και καθιστικά, καθώς και τέσσερα μπάνια.

Ο Tom Holland διαθέτει ήδη ένα ακόμη ακίνητο στο Kingston upon Thames, στα νοτιοδυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας. Πρόκειται για κατοικία με έξι υπνοδωμάτια, την οποία αγόρασε το 2018 έναντι 2,5 εκατομμυρίων λιρών και στη συνέχεια προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.

Ο ενθουσιασμός των νέων γειτόνων τους

Η είδηση ότι το διάσημο ζευγάρι θα εγκατασταθεί στην περιοχή έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους κατοίκους, ιδιαίτερα στα παιδιά που θα έχουν την ευκαιρία να συναντούν από κοντά τον κινηματογραφικό Spider-Man.

Ένας κάτοικος μίλησε στην εφημερίδα «The Mail on Sunday» για την αντίδραση του μικρότερου γιου του, ο οποίος ανυπομονεί να έχει τον αγαπημένο του υπερήρωα ως γείτονα.

«Ο μικρότερος γιος μου είναι πολύ ενθουσιασμένος που ο Spider-Man θα μένει απέναντί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως αστειεύτηκε με τον γιο του σχετικά με την απόσταση που θα πρέπει να διανύσει μια μπάλα για να φτάσει στον κήπο του ζευγαριού.

«Του είπα ότι θα πρέπει να κλοτσήσει την μπάλα πάρα πολύ μακριά για να φτάσει στον πίσω κήπο τους. Αμφιβάλλω, πάντως, αν θα κάνουν πάρτι για να γιορτάσουν τη μετακόμιση», πρόσθεσε.

Πηγή: realtor.com

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