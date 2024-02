Σαν βόμβα έσκασε η είδηση για τον χωρισμό του Τομ Κρούζ με τη Ρωσίδα σοσιαλίτρια, Ελσίνα, λίγες μέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τα παιδιά της.

Ο γνωστός ηθοποιός και η 36χρονη, η οποία είναι η πρώην σύζυγος του ολιγάρχη Dimitry Tsvetkov, πιστεύεται ότι συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια ενός πάρτι στο Mayfair, όπου εθεάθησαν να έρχονται πιο… κοντά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο Τομ ήταν αυτός που πήρε την απόφαση να τελειώσει τη σχέση τους, αλλά της ζήτησε να παραμείνουν φίλοι επειδή ζουν στην ίδια πολυκατοικία, στο Λονδίνο.

«Το να τελειώνουμε τα πράγματα με μια κακή “νότα” θα ήταν άβολο αν έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλο στο ασανσέρ», είπε μια πηγή στη The Sun.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ελσίνα έχει έναν γιο και μια κόρη από τον προηγούμενο γάμο της με τον έμπορο διαμαντιών, Dimitry Tsvetkov.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Elsina είναι η κόρη του Rinat Khayrova, του Ρώσου πολιτικού που είναι στενός σύμμαχος του Πούτιν.

Μάλιστα, ο ηθοποιός «πλησίασε όλο και περισσότερο» την Ελσίνα και πήγαινε τακτικά στο υπέροχο διαμέρισμά της στο Λονδίνο.

Μια πηγή είχε πει, ότι το ζευγάρι είχε επισημοποιήσει τα «πράγματα», εξηγώντας: «Είναι γνωστό στον κύκλο της Elsina ότι αυτή και ο Tom είναι πλέον ένα».

Το ζευγάρι είχε δειπνήσει σε πολλά πριβέ ακριβά εστιατόρια του Λονδίνου.

Μιλώντας στη DailyMail, ο πρώην σύζυγος της, ισχυρίστηκε ότι ξόδευε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια σε ρούχα και άλλα 2 εκατομμύρια δολάρια σε τσάντες για εκείνη, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο οποίος κράτησε για 11 ολόκληρα χρόνια.

«Ανεξάρτητα με ποιον είναι, θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι της αρέσουν τα “καλύτερα” και έχει αρκετά ακριβό γούστο. Ο Τομ πρέπει να έχει τα μάτια και το πορτοφόλι του ορθάνοιχτα. Είμαι χαρούμενος για εκείνη, της εύχομαι τα καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τομ Κρούζ είχε δώσει για έναδείπνο 500 λίρες, μόνο για τον αστακό και το σούσι.

Tom Cruise is dating the daughter of ex-deputy of the Russian Duma Rinat Khayrov Elsina, writes the Daily Mail.

According to the newspaper, 61-year-old Cruz and 36-year-old Khayrova arrived at a party in London together on Saturday and danced all evening, pic.twitter.com/ZuqoOquqSn

— SSN News (@Grogozak) December 13, 2023