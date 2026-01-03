Η οικογένεια του Tommy Lee Jones βρίσκεται σε βαθύ πένθος μετά τον θάνατο της 34χρονης κόρης του, Victoria Jones.

Ένα 24ωρο μετά την τραγική απώλεια, η οικογένεια εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, ζητώντας από τα Μέσα και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Victoria βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πιθανό overdose, δηλαδή υπερβολική χρήση ναρκωτικών.

Σε δήλωσή τους στο περιοδικό PEOPLE την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, η οικογένεια ανέφερε: «Εκτιμούμε όλα τα ευγενικά λόγια, τις σκέψεις και τις προσευχές. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σας ευχαριστούμε».

Η Victoria ήταν 34 ετών και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της νωρίς το πρωί της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Fairmont στο Σαν Φρανσίσκο, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός της.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η 34χρονη είχε συλληφθεί δύο φορές μέσα στο τελευταίο έτος για αδικήματα που αφορούσαν ναρκωτικές ουσίες και για ενδοοικογενειακή βία, υποθέσεις για τις οποίες είχε δηλώσει αθώα.

Τα δημοσιεύματα αναφέρονται επίσης και στην καλλιτεχνική πορεία της Victoria Jones, η οποία ξεκίνησε την υποκριτική μέσα από συμμετοχές σε ταινίες του πατέρα της, όπως το Men in Black II (2002) και το The Three Burials of Melquiades Estrada (2005), καθώς και σε τηλεοπτική σειρά στις αρχές της δεκαετίας του 2000.