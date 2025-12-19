Καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε η Τόνια Σωτηροπούλου και μίλησε για την καλλιτεχνική πορεία της και την προσωπική της ζωή δίπλα στον Κωστή Μαραβέγια.

Η γνωστή ηθοποιός τόνισε πως ο σύζυγός της την πιστεύει και την υποστηρίζει, χωρίς να λείπουν από την σχέση τους οι καβγάδες και οι εντάσεις.

«Ήταν ο μόνος άνδρας που μπήκε στη ζωή μου και διεκδικούσε με ωραίο τρόπο τον χρόνο μου, με πάρα πολύ σεβασμό. Ένας άνθρωπο που πραγματικά με πιστεύει, με υποστηρίζει και θέλει να τα πηγαίνω καλά. Δεν είναι το πιο σύνηθες, όταν έχεις να κάνεις με έναν σύντροφο που είναι σε ένα τόσο ανταγωνιστικό επάγγελμα, όπως είναι το δικό μας. Πρέπει ο άλλος να έχει κατανόηση», είπε η Τόνια Σωτηροπούλου.

«Έχουν υπάρξει πάρα πολλές φορές που έχουμε τις εντάσεις μας. Εννοείται ότι έχουμε τους καβγάδες μας», πρόσθεσε η ηθοποιός για τον Κωστή Μαραβέγια.

Η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας παντρεύτηκαν στην Ύδρα μετά από αρκετά χρόνια σχέσης. Ο γάμος του ζευγαριού έγινε σε στενό κύκλο, υπό την παρουσία στενών φίλων και συγγενών.

govastiletto.gr -Τόνια Σωτηροπούλου – Κωστής Μαραβέγιας: Ρομαντικό ταξίδι στη Σικελία