Μια δυσάρεστη εμπειρία που βίωσε στον δρόμο αποκάλυψε η Τόνια Σωτηροπούλου σε πρόσφατη συνέντευξή της, μιλώντας για ένα περιστατικό που την αιφνιδίασε.

Η ηθοποιός περιέγραψε πως δέχτηκε λεκτική επίθεση από μια άγνωστη γυναίκα, η οποία πέρασε δίπλα της και της απηύθυνε προσβλητικά σχόλια χωρίς να υπάρχει κάποια προηγούμενη γνωριμία ή αφορμή.

Όπως ανέφερε, το συμβάν διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο της προκάλεσε έντονη εντύπωση.

Παρά το απρόσμενο περιστατικό, η Τόνια Σωτηροπούλου προσπάθησε να το προσεγγίσει με κατανόηση, επισημαίνοντας ότι συχνά οι άνθρωποι μεταφέρουν τη δική τους πίεση, μοναξιά ή θυμό στους γύρω τους.

Μάλιστα, τόνισε πως η ένταση και η επιθετικότητα που παρατηρούνται στην καθημερινότητα δεν αφορούν μόνο τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα, αλλά αποτελούν ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε και στις συνεχείς ερωτήσεις που δέχεται για τη συμμετοχή της στην ταινία Skyfall. Όπως εξήγησε, δεν την ενοχλεί να μιλά για αυτή τη σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

Αυτό που τη δυσαρεστεί είναι όταν οι συνεντεύξεις περιορίζονται σε επιφανειακές ερωτήσεις, χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον για τη διαδρομή και την προσωπικότητά της.

Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι ο σεβασμός απέναντι στον συνομιλητή και η ουσιαστική προετοιμασία αποτελούν βασικά στοιχεία μιας καλής συνέντευξης, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται απέναντι από τον δημοσιογράφο.

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