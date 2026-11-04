Την έντονη αγανάκτησή της για την υπόθεση απάτης που αφορά την ΜΚΟ εξέφρασε η Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε την οργή της για όσους εκμεταλλεύονται ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες που αγωνιούν για την υγεία των παιδιών τους.

«Αυτό είναι κάτι ακραίο και πιστεύω εγώ προσωπικά ότι υπάρχει μια πολύ ειδική θέση στην κόλαση για ανθρώπους που κάνουν αυτές τις επιλογές. Ιδίως το να εκμεταλλεύεσαι οικογένειες που κινδυνεύουν να χάσουν το παιδί τους είναι διαβολικό. Δεν είναι απλά κάτι κακό, δεν είναι μια τυχαία επιλογή απληστίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Τόνια Σωτηροπούλου υπογράμμισε την ανάγκη για αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο και περισσότερους ελέγχους, ώστε να αποτρέπονται αντίστοιχα περιστατικά.

«Λυπάμαι πάρα πολύ. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν πιο ισχυροί νόμοι. Πρέπει να ελέγχονται σίγουρα περισσότερο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ πιστεύω πάντα ότι το καλό νικάει στο τέλος και θα νικήσει», πρόσθεσε.

Η σχέση της με τον Κωστή Μαραβέγια και το μυστικό της διάρκειας

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον σύζυγό της, Κωστή Μαραβέγια, με τον οποίο μετρά σχεδόν δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Όπως εξήγησε, θεωρεί πως η φιλία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θεμέλια για να διατηρηθεί μια σχέση στον χρόνο.

«Το πιο σημαντικό πράγμα για να διαρκέσει μια σχέση και να αλλάξει τα σχήματα που είναι να αλλάξει, είναι το να είσαι φίλος με τον άλλο. Νομίζω ότι και ο σεβασμός και η στήριξη είναι πολύ σημαντικά», δήλωσε.

Μάλιστα, θυμήθηκε και την περίοδο πριν από τη γνωριμία τους, αποκαλύπτοντας πως είχε παρακολουθήσει αρκετές φορές τις ζωντανές εμφανίσεις του τραγουδοποιού.

«Τον Κωστή τον είχα δει αρκετές φορές πριν κάνουμε σχέση, γιατί πήγαινα και στα live του. Ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία αυτή που μας έφερε η ζωή. Είναι ωραίο να συναντιούνται οι άνθρωποι. Τον θαυμάζω πάρα πολύ», εξομολογήθηκε.

Govastiletto.gr – Κωστής Μαραβέγιας – Τόνια Σωτηροπούλου: Σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού σε θεατρική πρεμιέρα