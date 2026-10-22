Τόνια Σωτηροπούλου: Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη

Μέσα από τις αναρτήσεις της, έδωσε μια γεύση από την καθημερινότητά της στην αμερικανική μεγαλούπολη, συνδυάζοντας την urban αισθητική με στιγμές χαλάρωσης

Το πρόγραμμά της περιλάμβανε περπάτημα στους πολυσύχναστους δρόμους, ανάμεσα στα εμβληματικά κίτρινα ταξί και τους τεράστιους ουρανοξύστες, καθώς και επισκέψεις σε καταπράσινα πάρκα της πόλης κάτω από το φως του φθινοπωρινού ήλιου. Η ίδια πόζαρε χαμογελαστή και ευδιάθετη, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης που ποτέ δεν κοιμάται.

Κορύφωση του ταξιδιού της αποτέλεσε η επίσκεψή της σε συναυλία του Harry Styles, όπως αποκάλυψε και η ίδια στη λεζάντα της, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη μουσική βραδιά. Η Τόνια Σωτηροπούλου έζησε στο έπακρο την εμπειρία, απαθανατίζοντας τον εαυτό της ανάμεσα στο κοινό να διασκεδάζει με την ψυχή του.

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