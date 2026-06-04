Τόνια Σωτηροπούλου: Οι εντυπωσιακές πόζες της με δίχρωμο μπικίνι στην παραλία!

Η Τόνια Σωτηροπούλου και η Hailey Bieber είχαν την ίδια στιλιστική έμπνευση και φόρεσαν το ίδιο μπικίνι από τα Calzedonia.

Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και στο Instagram βλέπουμε ήδη τις πρώτες στιλιστικές ιδέες για τις εμφανίσεις μας στην παραλία. Ανάμεσα σε εκείνες που ξεχώρισαν τις τελευταίες ημέρες είναι η Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμές χαλάρωσης στη φύση, φορώντας ένα μπικίνι που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε ένα κομψό σχέδιο σε butter yellow απόχρωση με σκουρόχρωμες λεπτομέρειες στο περίγραμμα. Το συγκεκριμένο μπικίνι ανήκει στη νέα συλλογή της Calzedonia και φαίνεται ότι έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κομμάτια του φετινού καλοκαιριού.

Στη φωτογραφία που ανέβασε η Τόνια Σωτηροπούλου, ποζάρει κάτω από τα δέντρα, με φυσικό look και χωρίς υπερβολές, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πως η απλότητα είναι πολλές φορές το μεγαλύτερο μυστικό της κομψότητας. Το μπικίνι με το τριγωνικό τοπ και τα λεπτά τελειώματα σε αντίθεση χρώματος αναδεικνύει τη σιλουέτα, ενώ παράλληλα διατηρεί ένα διαχρονικό και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα.

Η επιλογή της Τόνιας Σωτηροπούλου έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η τάση αυτή δεν γνωρίζει σύνορα. Από το Χόλιγουντ μέχρι την ελληνική σόουμπιζ, το butter yellow bikini με τις σκουρόχρωμες γραμμές φαίνεται πως είναι το σχέδιο που θα βλέπουμε παντού τους επόμενους μήνες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tonia Sotiropoulou (@toniasotiropoulou)

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