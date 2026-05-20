Kαλεσμένη στο podcast «Pop Life» που παρουσιάζει ο Ανδρέας Αλυσανδράτος ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τα social media, αλλά και για τον τρόπο που τα διαχειρίζεται η ίδια.

«Υπάρχουν ημέρες που ανοίγω το Instargam και ξέρω ότι πρέπει να ανεβάσω κάτι, το οποίο μπορεί να μην είναι συνεργασία που πρέπει να ανέβει εκείνη την ημέρα, αλλά μπορεί να έχω να ανεβάσω κάτι αρκετές ημέρες. Σκέφτομαι για ποιο λόγο το κάνω αυτό;», είπε αρχικά η Τόνια Σωτηροπούλου.

«Άλλες μέρες μπορεί να είμαι τρομερά θλιμμένη και αντίστοιχα ανεβάζω κάτι πολύ όμορφο. Από τη μία προφανώς και δεν είμαι αναγκασμένη να πω στον κόσμο τα εσώψυχά μου αλλά από την άλλη όλοι ζούμε ταυτόχρονα σε ένα ψέμα και προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια μας», συμπλήρωσε η Τόνια Σωτηροπούλου.

