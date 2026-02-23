Με ιδιαίτερη λάμψη πραγματοποιήθηκε η 79η απονομή των βραβείων BAFTA, συγκεντρώνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου και της showbiz στο red carpet.

Ανάμεσα στις εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς, ξεχώρισε αυτή της Τόνιας Σωτηροπούλου, η οποία «τράβηξε» τα βλέμματα με την κομψότητα και τη minimal αισθητική της επιλογής της.

Η Ελληνίδα ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο column dress του οίκου Givenchy, μια δημιουργία που συνδύαζε διαχρονική κομψότητα και σύγχρονη πολυτέλεια.

Το φόρεμα, επιλεγμένο από τη Luisa, αναδείκνυε τη σιλουέτα της, παράλληλα προσφέροντας άνεση και ελευθερία κινήσεων, παραμένοντας πιστό στο επίσημο dress code της διοργάνωσης. Η εμφάνισή της χαρακτηρίστηκε από λιτή πολυτέλεια, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή με μια πιο τολμηρή επιλογή.

Το κόκκινο χαλί των BAFTAs φιλοξένησε και άλλες λαμπερές παρουσίες.

Η Kate Middleton έκανε την επιστροφή της στον αγαπημένο της κινηματογραφικό θεσμό μετά από τρία χρόνια, συνοδευόμενη από τον πρίγκιπα William, σε μια εμφάνιση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των φωτογράφων και των μέσων ενημέρωσης.

Παράλληλα, εντυπωσιακές παρουσίες αποτέλεσαν η Monica Bellucci, η Emma Stone και η Kate Hudson, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη χρονιά το διεθνή χαρακτήρα και τη λάμψη της διοργάνωσης.

