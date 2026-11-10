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Τόνυ Δημητρίου: Η βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Στεφανία Γκουρνέλου στο σχήμα Σαμπάνης-Μακρόπουλος

Απόλαυσαν από κοντά τις επιτυχίες των δύο τραγουδιστών...
Βασίλης Κοντζεδάκης
10.11.2026 | 07:00 UPD:09.11.2026, 15:27
Τόνυ Δημητρίου: Η βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Στεφανία Γκουρνέλου στο σχήμα Σαμπάνης-Μακρόπουλος

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Ο Τόνυ Δημητρίου και η Στεφανία Γκουρνέλου πραγματοποίησαν μια βραδινή έξοδο, και βρέθηκαν στον Βοτανικό, όπου φέτος εμφανίζονται ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τις επιτυχίες των δύο τραγουδιστών. Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στο φωτογραφικό φακό, με τον Τόνυ Δημητρίου να κρατά στην αγκαλιά του τη σύντροφό του. Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, οι δυο τους εμφανίζονται χαμογελαστοί, δείχνοντας ιδιαίτερα άνετοι μεταξύ τους.

Για την εμφάνισή της, η Στεφανία Γκουρνέλου επέλεξε ένα λευκό cropped τοπ, το οποίο συνδύασε με ψηλόμεσο τζιν με λαμπερές λεπτομέρειες. Ολοκλήρωσε το look της με κόκκινο κραγιόν και εντυπωσιακά σκουλαρίκια.

Από την πλευρά του, ο Τόνυ Δημητρίου προτίμησε ένα total black σύνολο, με μαύρο t-shirt και παντελόνι.

 

govastiletto.gr – Στεφανία Γκουρνέλου: «Αν αποφασίσω να γίνω μάνα, σίγουρα δεν θα είναι με τον Τόνυ Δημητρίου»

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