Πριν μερικές ημέρες ο Πάνος Καλίδης και η Λεάνα Μάρκογλου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, ύστερα από 20 χρόνια κοινής πορείας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Πριν μερικές ημέρες ο Πάνος Καλίδης και η Λεάνα Μάρκογλου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, ύστερα από 20 χρόνια κοινής πορείας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.